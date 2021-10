Addio a Roberto Salvio, giornalista appassionato

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo dell'informazione alessandrina e regionale. Si è spento Roberto Salvio, giornalista appassionato, attento, sempre in prima fila nelle nuove sfide della comunicazione, con la sua grandissima professionalità e l'amore per il suo lavoro.

Salvio, 77 anni, è stato direttore della comunicazione della Regione Piemonte, intuendo le grandi potenzialità di un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni proprio attraverso le notizie e il modo di comunicarle. A lui si deve la nascita dei notiziari 'Qui Regione', trasmessi dalle emittenti private di tutto il Piemonte, oltre che numerose pubblicazioni. Aveva lavorato anche a 'La Gazzetta del Popolo' e all'Ufficio stampa della giunta regionale prima di assumere l'incarico superiore.

Roberto è stato anche la persona che, come tutor, ha permesso i primi praticantati a 'Il Piccolo', quando nella nostra regione è diventato possibile, anche per i redattori dei giornali locali, sostenere l'esame professionale: sempre disponibile, attento, un maestro generoso di consigli e un amico e un riferimento per colleghe e colleghi.

Da alcuni anni la malattia gli aveva negato una partecipazione alla vita pubblica, che ha saputo leggere e raccontare con gli occhi di osservatore preparato, sensibile e coinvolto.

Lascia la moglie e due figli. Il funerale sarà celebrato domani, sabato, alle 11, nella parrocchia di San Pio V.