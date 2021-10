Alessandria - Frosinone: la sfida degli ex

ALESSANDRIA - Fiducia ai giovani. Per la seconda volta in pochi giorni, come già contro il Crotone, Longo schiera dall'inizio quello che non sono più sorprese, ma certezze, Pierozzi a destra e Kolaj in attacco.

E' la sfida dei tanti ex: Longo e Beghetto, di nuovo titolare, coni Grigi, Casasola con il Frosinone, anche Martini, ex attaccante e poi vice allenatore dell'Alessandria, con un passato anche con i ciociari, oggi in tribuna.

Torna anche Milanese, in un centrocampo con due forfait, Bruccini e Ba.

Grosso cambia molti uomini rispetto alla sfda con l'Ascoli, ma non la difesa, ancora con Casasola a destra e Zampano a sinistra. In attacco torna Zerbin, ex Pro Vercelli, con Cicerelli e Novakovich.

ALESSANDRIA - FROSINONE 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

5' Punizione dal vertice sinistro, batte Casarini sul primo palo la girata di piede di Di Gennaro, sull'esterno della rete

4' Ripartenza iniziata da Milanese, Kolaj accelera, Gatti lo atterra. Ammonito

3' Frosinone pericoloso: sugli sviluppi di una rimessa laterale a destra, pallaa Rodhen dentro l'area, conclusione sul fondo di poco

1' Calcio d'inizio per l'Alessandria. Milanese gioca in media, interno sinitro. Chiarello nel tridente

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, parodi; Pierozzi, Casarini,Milanese, Beghetto; Chiarello, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Russo, Lunetta, Arrighini, Benedetti, Mustacchio, Prestia, Orlando, Speranza, Palazzi, Pellegrini, Palombi. All.: Longo

Frosinone: (4-3-3): RavagliaM Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rodhen; Zervin, Novakovich, Cicerelli. A disp.: De Lucia, Minelli, Gori, Charpentier, Garritano, Tribuzzi, Lulic, Canotto, Ciano, Cotali, Manzari, Ricci. All.: Grosso

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Garzelli di Livorno e Miniutti di Maniago, quarto ufficiale Maggio di Lodi. Var Ghersini di Genova, assistente Var Tolfo di Pordenone

Note: Serata fresca, terreno in buone condizione. Spettatori: Ammoniti: Gatti per gioco fallosoAngoli. Recupero: