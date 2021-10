Il cinema di Xavier Dolan: tormento edipico e slanci pop

CINEMA - L'esordio folgorante, l'ascesa, il passo falso e la risalita: il percorso di Xavier Dolan ha vissuto di tappe segnanti che lo hanno portato a raggiungere una maturità e coerenza stilistica. Nessuno come lui ha saputo declinare un immaginario pop in un cinema nuovo, coraggioso, controcorrente. L'amicizia, l'amore e il tormentato rapporto madre-figlio sono i temi principali della sua poetica, filtrati attraverso una sperimentazione che coinvolge anche lo stesso campo visivo. Un viaggio nel mondo dell'enfant prodige canadese da J'ai tué ma mére a Matthias & Maxime: tre incontri per raccontare i riferimenti, lo sguardo, lo stile e gli archetipi di una delle voci più interessanti del cinema del nuovo millennio. Il corso sarà focalizzato in particolare sul tema ricorrente della questione edipica e sui frequenti slanci pop che ne rappresentano il marchio autoriale.

Web Content Writer presso Reputation Manager, Sergio Grega è Vicepresidente della Federazione Italiana Cineforum e dal 2013 al 2020 ha ricoperto la carica di Presidente del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano. Laureato in Lettere presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito un Master in Comunicazione e Promozione del Cinema all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Diverse le collaborazioni con testate online di Cinema (Sentieri Selvaggi, Movieplayer, Cinema4stelle e altre). Da settembre 2017 scrive per Madmass, magazine di cinema, ed è membro del Consiglio di Redazione (Responsabile Festival & Talent).

L’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna di Alessandria riprende dall’autunno 2021 la sua consueta programmazione dedicata alle ormai consolidate attività formative di Media e Film Education, con una ricca proposta di eventi e laboratori, sia in presenza che on line.

L’organizzazione dei corsi è a cura di Barbara Rossi, media educator, critico cinematografico, presidente della Voce della Luna e vicepresidente FIC.

I corsi on line si svolgono nelle date riportate in calce il venerdì sera, dalle ore 21 alle 23, al costo di 40 euro (35 euro per i possessori della tessera associativa della Voce della Luna): alla conferma dell’iscrizione viene fornito il link per il collegamento. Il solo corso on line “L’odissea della settima arte” si svolge - come da calendario - il sabato pomeriggio, dalle ore 18 alle 20.

I corsi in presenza si svolgono il venerdì sera, dalle ore 21 alle 23, presso i saloni della Soms del quartiere Cristo ad Alessandria (Corso Acqui 158), al costo di 60 euro (55 euro per i possessori della tessera associativa della Voce della Luna).

La tessera Voce della Luna - sottoscrivibile al momento dell’iscrizione al costo di 10 euro - ha validità annuale e offre sconti sulle proposte associative, oltre che in attività commerciali convenzionate.

