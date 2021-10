Castellazzo 'firma' Di Santo in attacco

CASTELLAZZO - Simone Di Santo torna a Castellazzo.

Il primo colpo di mercato dei biancoverdi è in attacco: la punta classe 1997 già due stagioni fa era nel club del presidente Cosimo Curino, proprio con Fabio Nobili, che lo conosce molto bene, perché lo ha allenato anche nell'Asca, nel 2017.

Dopo il derby con l'Acqui il giocatore, che ha iniziato la stagione al Corneliano, ha manifestato al tecnico il suo desiderio di tornare a lavorare con lui a Castellazzo, per dare il suo contributo a scalare la classifica che, oggi, è deficitaria, con soli tre pareggi. Proprio questa voglia, nonostante la graduatoria non abbia certo un forte 'appeal', dimostra la determinazione del 'Toro' Di Santo nell'iniziare la nuova avventura. Attaccante di movimento, ha giocato anche in D con l'Asti e in carriera ha vestito anche le maglie di San Domenico Savio e Canelli.

E' pronto all'esordio domenica, al 'Comunale', contro il Chisola terzo in classifica, gara in cui Nobili non avrà Rosset, squalificato per il rosso nella gara di Acqui.