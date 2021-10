Alessandria - Crotone, il peso dei punti

ALESSANDRIA - Longo rivoluziona la squadra per la partita più attesa. Fuori Mustacchio, Beghetto, Palazzi, Marconi e Palombi, dentro, per la prima volta Pierozzi e Kolaj dall'inizio e conferma di Lunetta a sinistra. Prestia in panchina per un problema al ginocchio: il capitano ha provato fino a un'ora prima della gara, ma non dà garanzia (fastidio a un ginocchio).

Sorprese in attacco, panchinati Marconi e, come sempre, Arrighini, nel tridente Orlando a destra e Kolaj a sinistra, con Corazza al centro

Crotone con l'undici annunciato, Donsah al posto di Estevez, infortunato. In difesa rientra Canestrelli, passaggio di consegne con un altro ex Albinoleffe, Mondonico.

ALESSANDRIA - CROTONE

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di gennaro, Parodi; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta; Orlando, Corazza, Kolaj: A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Marconi, Arrighini, Benedetti, Beghetto, Mustacchio, Prestia, Palazzi, Palombi, Milanese. All.: Longo

Crotone (3-4-1-2): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Zanellato, Donsah, Molina; Borello; Maric, Mulattieri. A disp.: Festa, Saro, Visentin, Mondonico, Vulic, Oddei, Rojas, Giannotti, Kargbo, Sala, paz, Schirò. All.: Modesto

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Cipressa di Lecce e Barone di Roma 1, quarto ufficiale Calzavara di Varese. Var Forneau di Roma 1, assistente Var Rossi di Rovigo.

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: In tribuna il designatore Can A e B Gianluca Rocchi