Italy International Cake Show, vince il 'dolce' Borsalino

ALESSANDRIA - Con un’opera dedicata alla boutique Borsalino di corso Roma, Giulia Alessio della pasticceria Miscotto di Alessandria si è aggiudicata il primo premio nella categoria ‘Pastafrolla artistica’ nell’ambito di Italy International Cake Show, manifestazione internazionale dedicata alla sugar art, pasticceria e cioccolateria che si è tenuta alla Fiera di Roma dal 24 al 26 settembre 2021. L’opera verrà presentata in anteprima dal 20 al 23 ottobre proprio negli spazi della boutique di corso Roma.

La pastafrolla vincitrice del concorso rappresenta uno spaccato assonometrico del negozio in scala 1:20. È realizzata con ingredienti e coloranti naturali, non ha sostegni ed è completamente edibile. “Il regolamento della manifestazione prevedeva che le pastafrolle in concorso avessero un legame col territorio d’origine dei concorrenti - racconta la pasticciera - La mia formazione architettonica mi ha subito fatto pensare a uno dei simboli di Alessandria, la boutique Borsalino di corso Roma, così ho chiesto all’azienda di poter fare i rilevamenti”. Giulia Alessio è un architetto alessandrino che ha fatto della sua passione, la pasticceria, una professione. Con Miscotto, laboratorio avviato nel 2015 in città, realizza su ordinazione dolci personalizzati per ogni genere di evento.

Il punto vendita di corso Roma è stata avviato nel 1920 e ha mantenuto intatto il suo fascino nel corso degli anni, conservando gli antichi fregi esterni, gli arredi originali dei primi del Novecento e gli specchi d’epoca.