Perde il controllo dello scooter alla rotonda: ferito 62enne

ALESSANDRIA - Ha perso il controllo del suo scooter Mbk ed è caduto.

Così, un alessandrino di 62 anni è rimasto ferito la scorsa notte verso le 5.30, in prossimità della rotonda di via Giordano Bruno, di fronte al Self.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i medici del 118.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Non avrebbe riportato lesioni gravi.