Il calcio della provincia in tempo reale: gli anticipi

In attesa della domenica di campionato, ecco un sabato caratterizzato da tante gare che coinvolgono le formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate.

Si comincia con la serie D e con il Derthona di mister Zichella, che alle 15 riceve la visita dell'Asti e spera di dare continuità al successo nel derby. Per il Casale, invece, l'impegno è regolarmente di domenica, sul terreno della Caronnese.

Alle 18, in Promozione, la Gaviese attende il Bacigalupo, rivale torinese reduce dalla sconfitta a tavolino subìta contro l'Arquatese, che ha vinto il controricorso e che con questi tre punti sale a quota 10 in classifica. Alle 18.30, invece, spazio all'Alessandria, che per l'ottavo turno di serie B viaggia in direzione Como. Per la formazione di Longo può essere davvero la partita della svolta.