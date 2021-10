Como-Alessandria: molte novità

COMO - Una piccola (grande) rivoluzione nell'Alessandria: Longo cambia molti interpreti ma non il modulo, ancora un 3-4-3 contro il del Como di Gattuso.

Mantovani titolare dall'inizio, a sinistra, Benedetti centrale e Prestia a destra, Parodi alzato, ma anche lui a destra. A centrocampo Palazzi, che ha recuperato, fa coppia con Casarini e Lunetta è preferito a Beghetto. Nel tridente d'attacco, anche Mustacchio, con Marconi e Palombi, Arrighini e Corazza in panchina.

Nel Como, oltre al ritorno di Chajia a sinistra, è Gliozzi a partire titolare in avanti al posto di Cerri, insieme a La Gumina.

COMO - ALESSANDRIA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo



41' Gori in presa alta sul tiro cross di Lunetta, quasi dalla linea di fondo

31 E' un assedio del Como, che sale a destra e a sinistra, con Vignali (e Iovine) e Chajia. Anche Gattuso applaude i suoi

30' Brivido su un'altra palla velenosa messa in area da Chajia, che Gliozzi non riesce a correggere in rete

29' Vignali ancora libero a destra, e Longo si arrabbia molto, con Lunetta, poco incisivo sull'avversario diretto. Poi la difesa si salva

28' Occasione per i Grigi: Parodi da destra, Marconi svetta su tutti e schiaccia di poco sul fondo. L'illusione è quella del gol

27' La conclusione di Casarini dal limite, deviata, è nelle braccia di Gori

26' Gliozzi, in scivolata, non arrivata su un altro cross di Chajia

24' Pisseri in due tempi sulla conclusione dal limite del solito Chajia

19' Non ci arriva Gliozzi sul traversone, teso, questa volta da sinistra, di Chajia

16' Buono lo spunto di Palombi, che salta Vignali e Scaglia, la conclusione è altissima

14' Pisseri in presa bassa sul cross di Chajia da destra

13' Il tiro cross di Parodi è controllato facilmente da Gori

11' Primo cartellino, per Scaglia, per l'intervento su Marconi

9' Miracolo del solito Pisseri: Gliozzi salta in velocità mantovani, un po' incerto, entra in area, prova ad angolare, si distende il portiere e intercetta

1' Il 3-4-3 diventa un 5-3-2 in fase di non possesso, con Parodi che si abbassa e lo stesso fa Lunetta a sinistra

Le formazioni

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia; Gliozzi, La Gumina. A disp.: Facchin, Bolchini, Toninelli, Solini, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, Parigini, M'Haidat, Ioannou, Bovolon, Luvumbo. All.: Gattuso

Alessandria ( 3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti, Mantovani; Parodi , Casarini, Palazzi, Lunetta; Mustacchio, Marconi, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Ba, Arrighini, Beghetto, Corazza, Orlando, Pierozzi, Di Gennaro, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Muto e Trinchieri, quarto uomo Cherchi. Var Piccinini, assistente Var Affatato

Note: Serata fresca, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 3300 circa. Ammoniti: Scaglia per gioco falloso Angoli: Recupero