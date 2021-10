Pellegrini: esordio con vittoria

CHIERI - Un lampo di Jauch Rodriguez decide la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione piemontese: sul campo del San Giacomo l'esordio di Luca Pellegrini non poteva essere migliore, ora testa alla gara di domenica al 'Comunale' contro la Pastorfrigor Stay che nell'unico derby alessandrino della serata ha avuto la meglio con l'Ovadese.

I ragazzi di Raimondi formalmente giocavano in casa pur essendosi dovuti trasferire ad Acqui per giocare in notturna, ma nulla hanno potuto contro le reti di Girino alla mezz'ora del primo tempo e Micillo su rigore nel recupero del secondo tempo che hanno fissato uno 0-2 difficile da ribaltare nella gara di ritorno.

Si è vendicato invece della sconfitta di domenica il Trofarello, calando la 'manita' sull'Asca che pur giocava al 'Cattaneo': vantaggio lampo dei ragazzi di Usai con una rete di Daniele Martinengo al 5', ma già prima dell'intervallo una tripletta di Leo capovolgeva il risultato e indirizzava la gara. Nella ripresa le reti di Petiti e Arcari chiudono il discorso e fissano l'1-5 al triplice fischio. Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno fra quattordici giorni giovedì 28 ottobre.

Promozione: avanti in quattro Dimezzata la truppa alessandrina nella competizione; in Prima Categoria pari Jcp, successo Tassarolo sulla Capriatese

Si è giocato anche il primo incontro del triangolare del secondo turno di Coppa Piemonte di Prima Categoria: in campo per tenere alto l'onore delle alessandrine il Monferrato che sul campo del Canelli ha strappato un buon 2-2 grazie alla doppietta di Pavese che gli consentirà di riposare nel secondo turno previsto per il 28 ottobre e di giocarsi poi tutto nella gara casalinga dell'11 novembre dove ospiterà la Don Bosco Asti.