Alessandria, abbonamenti più 'vicini' e vie chiuse

ALESSANDRIA - Il seggiolino vuoto, tra uno spettatore e l'altra, non è più un obbligo: con la capienza degli stadi al 75 per cento, anche questa regola sul distanziamento interpersonale non è più in vigore.

Ai nuclei familiari e gruppi di amici l'Alessandria offre la possibilità di 'riavvicinarsi', modificando il posto, ma sempre nello stesso settore. Oggi pomeriggio, giovedì, dalle 15.30 alle 18.30, la biglietteria del Moccagatta sarà aperta per chi vuole cambiare il posto e avvciinarsi a un congiunto, nei settori tribuna centrale, tribuna laterale, tribuna laterale scoperta e poltrone bordo campo.

Domani, venerdì, sempre dalle 15.30 alle 18.30, toccherà agli abbonati del rettilineo, mentre lunedì, dalle 9.30 alle 12.30 sarà il turno di chi ha la tessera nella Nord. Al botteghino è sufficiente esibire un documento di identità. Nelle tre giornate, le uniche in cui saranno effettuate le variazioni di posto, sarà anche possibile richiedere la tessera segnaposto.

Alessandria: a dicembre sempre di domenica Unica eccezione mercoledì 29 dicembre contro il Benevento

Segnali permanenti

La viabilità attorno al Moccagatta, nei giorni delle gare, è sempre oggetto di discussione (e, anche, di critiche): l'amministrazione ha deciso di installare una segnalatica permanente nelle vie interessate. Gli uffici comunali integreranno con una tabella sulla quale sono indicati il giorno e gli orari in cui vige il divieto di transito e/o di fermata. Per le prossime giornate di campionato ci saranno ancora segnali mobili accanto a quelli permanenti per agevolare soprattutto, chi risiede nelle zone interessate.