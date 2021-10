Sassuolo - Alessandria, pari per l'Under 17

ALESSANDRIA - Sette punti in classifica, tutti conquistati in trasferta.

L'Under 17 dell'Alessandria, unica in campo in questo weekend fra le quattro formazioni del settore giovanile dei Grigi in campionati nazionali, allunga l'imbattibilità esterna, pareggiando sul campo del Sassuolo, a Reggio Emilia.

Botta e risposta in 4 minuti: al 23' della ripresa Grigi in vantaggio con Boido, al 27' il pareggio di Petrosino.

Ora la squadra di Fabio Rebuffi è alla ricerca del primo successo interno per consolidare la posizione nelle zone medioalte della classifica.

Così in campo:

Motta, Laureana, Miglietta (29' st Merlo), De Ponti, Cappai, Marasco, Aiachini, Zani, Boido (42'st De Francisci), Borgia (42'st Biglia), Boscaro (16'st Stickler). All.: Rebuffi