Vaccini: oggi in Piemonte oltre 16mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, giovedì 7 ottobre, più di 16mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 16.712 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 5.318 è stata somministrata la seconda dose, a 7.390 la terza dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.033 i 12-15enni, 2.292 i 16-29enni,1.781 i trentenni, 1.550 i quarantenni, 1.205 i cinquantenni, 491 i sessantenni, 237 i settantenni, 1.004 gli estremamente vulnerabili e 6.198 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.104.327 dosi, di cui 2.808.647 come seconde e 46.967 come terze, corrispondenti all’86,1% di 7.092.020 finora disponibili in Piemonte.

Il Piemonte prosegue in zona bianca

Il Pre-Report settimanale Ministero Salute-Istituto Superiore di Sanità rileva che in Piemonte, nella settimana 27 settembre-3 ottobre, il numero dei nuovi casi segnalati e dei focolai attivi risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1% e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi risulta inferiore a 1, pari a 0.86. Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3% calcolato sui dati di oggi).

Il valore dell’incidenza (alla data di oggi è di 25,67 casi ogni 100 mila abitanti) e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere il Piemonte in zona bianca.