McDonald’s in fiamme: l'incendio in via Giordano Bruno

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 14: I dipendenti del fast food al momento sono seduti sul prato antistante il 'Self', di fronte al McDonald's dove ancora stanno lavorando i vigili del fuoco e i carabinieri. I ragazzi hanno supporto dei sanitari del 118 ma, fortunatamente, stanno tutti bene.

Solo alcuni di loro sono stati fatti salire sulla medicalizzata per lo stato d'agitazione causato dalla situazione. Sul posto le prime operazioni di soccorso sono state eseguite da Alessandro Bianchini della protezione civile e da Katia Capellini dell'Unità cinofila Alpini sezione Genova che si trovavano nelle vicinanze a fare la spesa. Immediatamente si sono recati al McDonald's per coordinare le prime operazioni, aiutando i dipendenti a raggiungere l'area del prato e regolato il traffico per permettere l'agevole arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Sembra che non ci fossero clienti all'interno del fast food durante l'incendio. Due dipendenti potrebbero essere trasportati in ospedale per accertamenti ma nessuno ha riportato lesioni.

Vigili del fuoco e carabinieri stanno acquisendo i filmati delle videocamere di sorveglianza per scoprire la causa del rogo.

ORE 13: Una colonna nera di fumo si è alzata in via Giordano Bruno intorno alle 13 di oggi, giovedì: in fiamme il ristorante McDonald's. Sulle cause dell'incendio, domato dai Vigili del Fuoco, non ci sono ancora informazioni. Non ci sarebbero feriti.