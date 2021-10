Maltempo: vigili del fuoco al lavoro nell'Ovadese e ad Alessandria

OVADA - Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco di Alessandria nel territorio ovadese, dove alcune squadre stanno operando. Si contano da questa mattina una quindicina di richieste.

Smottamenti con successive verifiche da parte dei pompieri a Ovada, Tagliolo e Molare. Richieste per rimozione di alberi pericolanti e per prosciugamenti di cantine e interrati in varie zone della città.

Nel tardo pomeriggio di oggi anche ad Alessandria i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un prosciugamento per alcune ore di alcuni box a seguito delle forti piogge di ieri.