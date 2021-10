Bormida e Tanaro tornano sotto il livello di guardia

TORINO - La Regione Piemonte segnala che la situazione maltempo è in via di netto miglioramento.

I livelli del Tanaro e della Bormida sono al di sotto il livello di guardia. Sono 138 in tutto le segnalazioni giunti da 107 Comuni alla Sala regionale di Protezione civile, più di un centinaio i volontari del Coordinamento regionale mobilitati, 105 i Coc (Centri operativi comunali) aperti.

Ieri sono state 55 le persone evacuate prudenzialmente nell’Alessandrino, mentre si sta lavorando per interrompere l’isolamento di 19 persone rimaste bloccate da uno smottamento a Molare, in frazione Olbicella.

Sul resto della regione, sono state attivate le fase di allerta per la diga di Gurzia (To) e quella di preallerta per le dighe di Ceppo Morelli (Vco), Sessera (Bi), San Nicolao (To) e Melezzet (To). Restano diverse interruzioni alle strutture viare e risulta ancora chiuso il ponte sul Bormida ad Alessandria (foto sopra e sotto). Riaperta invece la A26 in entrambe le direzioni.