Il calcio della provincia in tempo reale: gli anticipi

ALESSANDRIA - In attesa della domenica di campionato, ecco un sabato caratterizzato da tante gare che coinvolgono le formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate.

Dal turno di serie B, con l'Alessandria che al 'Moccagatta' riceve il Cosenza e cerca la prima vittoria in campionato, agli anticipi in Promozione che coinvolgono Arquatese e Gaviese. Senza dimenticare, in serie D, l'impegno dell'ambizioso Casale guidato da Sesia, di scena tra le mura amiche contro il Vado. Un ricchissimo antipasto, dunque, con tanti spunti e motivi di interesse.

