ALESSANDRIA - Ieri, mercoledì 29 settembre, si è celebrata la Festività di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato. Le celebrazioni, come da tradizione, si sono svolte in ogni provincia italiana come anche ad Alessandria. Nel capoluogo alessandrino infatti alle ore 11.30, presso il piazzale della Questura si è svolta la Commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato officiata dal Cappellano Don Augusto Piccoli; al sacrario la deposizione di una corona alla presenza del Signor Prefetto, del Signor Questore, dei funzionari e del personale; alle ore 12 in Cattedrale è stata celebrata la Santa Messa Solenne officiata dal Vescovo di Alessandria Monsignor Guido Gallese, coadiuvato dal Cappellano della Polizia di Stato Don Augusto Piccoli.

Il 29 settembre è stata anche l’occasione per premiare i poliziotti che si sono particolarmente distinti nell’ambito della prevenzione e della repressione dei reati attraverso brillanti attività di indagine.

I poliziotti premiati