Fortitudo regina di coppa

OVADA - Doveva essere lo scontro diretto al vertice, una partita equilibrata: si è risolto con un netto 3-0 per le ospiti della Fortitudo Occimiano che hanno chiuso i set con parziali di 25-17, 25-15 e 25-20 e ora devono vincere solo due set nell'ultima gara in programma sabato in casa con Gavi per staccare il biglietto per la fase successiva.

Ovada, sconfitta, si lecca le ferite in vista dello scontro diretto di sabato sul campo dell'Alessandria Volley che nonostante il punto lasciato nella vittoria al tiebreak con Valenza può ancora scavalcarle in classifica: sotto per due volte nel match in casa delle orafe per avere perso primo e terzo set rispettivamente 25-17 e 25-20, le alessandrine hanno reagito pareggiando i conti 16-25 e 13-25 prima di chiudere la gara con una maratona al tiebreak risolta solo 17-19.

Coppa Piemonte: Occimiano e Ovada in testa al girone Dopo tre giornata le ragazze di Gombi e quelle di Patrone guidano il gruppo a punteggio pieno

Prima vittoria stagionale infine per il Gavi Volley che al 'PalaGavi' piega 3-1 la PlayAsti: dopo avere vinto 25-17 e 25-16 i primi due set le ragazze di Quagliozzi hanno un passaggio a vuoto nel terzo perso 21-25 ma si riprendono subito e chiudono la partita vincendo il quarto 25-18. Asti ospiterà ora Valenza nell'ultima gara del girone sabato 2 ottobre.