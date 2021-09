Alessandria - Cosenza: da oggi i biglietti

ALESSANDRIA - "Seduto in quel caffé il non pensavo a te.." Per i tifosi alessandrini il 29 settembre è il giorno in cui, invece, pensavano, e intensamente, all'Alessandria calcio. Il 29 settembre 1974 è la data di nascita degli Ultras 74, il primo striscione esposto nella trasferta a Como (per la cronaca vittoria con rete di Manueli) e, per gli strani scherzi del calendario, 47 anni dopo la data fatidica, il primo impegno esterno sarà proprio in riva al lago, il 16 ottobre.

Prima, però, c'è Alessandria - Cosenza, sabato 2 ottobre alle 14: da oggi, mercoledì, alle 15 inizia la prevendita, sul sito di Vivaticket e nei punti del circuito: tabaccheria - bar Nervi (piazzetta Bini), tabaccheria Rovereto (spalto Rovereto), tabaccheria Malagrino ( corso Carlo Marx), Soms Oviglio, L'Oblò (Spinetta), Sassone Viaggi (Casale) e, a Ovada, Travel e Tabacchi e poi.

Perugia - Alessandria: solo uno stop

Un solo cartellino rosso, come aveva sottolineato anche Moreno Longo, per la tensione al triplice fischio domenica al 'Curi': squalificato per un turno Gazzoli, preparatore dei portieri degli umbri, per aver spintoanto un giocatore avversario, Pisseri. Ammonizione anche per Prestia, Palombi (per proteste) e per lo stesso Pisseri, non per De Luca. Nessuna squalifica tra i calabresi prossimi avversari.

Sabato, giornata del Quadrilatero, l'Alessandria avrà sulla maglia la patch celebrativa della storica realtà del calcio italiano.