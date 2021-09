Amag Reti Gas, lavori in via Maggioli e dintorni

ALESSANDRIA - Lavori in corso al quartiere Cristo (via Maggioli e le sue traverse, in particolare) per Amag Reti Gas, che ha dato il via in questi giorni alla sostituzione di parte delle vecchie tubature in ghisa grigia, e delle relative prese del gas.

"L’ammodernamento della rete - sottolinea l'amministratore unico Paolo Bobbio - comporterà certamente qualche temporaneo disagio in termini di viabilità, di cui ci scusiamo in anticipo con gli abitanti delle vie interessate. D’altra parte investire in nuove tubature, più efficienti e moderne, significa guardare al futuro dell’azienda e della città, con l’obiettivo di fornire a tutta la cittadinanza un’infrastruttura sempre più sicura e al passo con i tempi”. L’investimento netto per i lavori alla rete in via Maggioli e nelle sue traverse è di circa 165mila euro. I lavori dovrebbero concludersi entro il 26 dicembre.