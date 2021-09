StrAlessandria, 3mila al via della corsa della città

ALESSANDRIA - Ci siamo, oggi è il giorno tanto atteso. Quello della StrAlessandria del quarto di secolo. Due date spostate per la pandemia nel 2020, un anno e mezzo a progettare con determinazione: il 24 settembre 2021 è un traguardo, ma anche la prima pagina di una nuova storia di aggregazione, solidarietà, sport, cooperazione internazionale che sa guardare attentamente al territorio.

Molte novità, anzitutto la partenza: per la prima volta dal Cristo, il quartiere che da molti mesi è al fianco dell'Istituto per la cooperazione allo Sviluppo, motore della corsa della città falla prima edizione nel 1996. Ci hanno creduto tutti e oggi la festa, perché questa è la StrAlessandria, coinvolgerà anche realtà del quartiere, i quasi 200 iscritti al gruppo della Scuola di Polizia, negozi che fanno orario continuato per raccogliere le adesioni, come La Castellana, una band rock, Burning Flames, che dalle 18, in piazza Ceriana, sarà la colonna sonora verso lo start. Doppio start: alle 19.15 per gli agonisti, alle 19.25 per la non competitiva. "Portiamo il Cristo in centro", come sottolinea Piero Sacchi, che guida la 'squadra' allargata di persone impegnate in questa ripartenza di tutta la città.

Percorso e progetti

Gettare nuovi ponti per unire è sempre stato lo scopo principale della StrAlessandria. Anche nel percorso: da corso Acqui per affrontare il cavalcavia e poi anche il Meier, che è entrato nell'identità dell'evento ancora prima dell'inaugurazione. Si passa da piazza Garibaldi, giardini Pittaluga, una prima volta in piazza della Libertà, piazza Santa Maria di Castello, poi il Meier e via verso l'arrivo, entrando in piazza della Libertà da via Migliara per passare sotto l'arco. "Non è la serata del liberi tutti, ma la corsa della maturità e della responsabilità". Per acccedere all'area di partenza serve il green pass, ci saranno alcuni varchi di controllo, e nei primi 500 metri si deve indossare la mascherina, ancora necessaria dopo l'arrivo. In piazza Ceriana ci sarà una postazione di Castellazzo Soccorso per i tamponi rapidi. "La raccomandazione: arrivate in anticipo, dalle 17.30"

Già quasi 3mila magliette vendute, il gruppo record è quello dell'Istituto Saluzzo Plana, che ha personalizzato la tshirt con un verso di una canzone di Jean Franco Formiga, il giovane diplomato al liceo musicale, morto a febbraio 2021, che è stato anche un tutor di 'Mio fratello maggiore', uno dei progetti di Ics per l'integrazione e l'aiuto dei bambini in difficoltà scolastiche e relazionali. A Jean è dedicato anche uno dei due progetti che saranno finanziati con il ricavato dell'edizione 2021, i lavori nella scuola di Mitawa, in Mozambico. L'altro è concentrato sulla città, "Questa terra è la tua terra", contro il degrado urbano, in collaborazione con il Giardino Botanico, gli agronomi della provincia e coinvolgendo i detenuti del carcere di San Michele.

Magliette e mostra

Ancora tshirt in vendita, al banchetto sotto i portici del Comune, all'Ics in via Dossena 27 (unico punto per i gruppi), in piazza Ceriana. Da ieri si può ammirare, in biblioteca, fino al 30 ottobre, la mostra fotografica,"Il sapere fare degli alessandrini nel mondo", racconto per immagini dell'opera di associazioni che da Alessandria portano cooperazioni, aiuto, nuove prospettive di vita in molti angoli del pianeta.