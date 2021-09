Ospedale Risponde: in diretta la Cardiologia

ALESSANDRIA - Sarà con Gianfranco Pistis, direttore della Cardiologia, l'appuntamento di oggi pomeriggio, venerdì 24 settembre di Ospedale Risponde, il format pensato appositamente per rispondere alle curiosità dei cittadini in modo facile, divulgativo e smart.

In diretta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner RadioGold, a partire dalle ore 14.30, il dottor Pistis sarà quindi a disposizione degli ascoltatori per rispondere alle domande sulle patologie cardiache trattate in Ospedale. Già nel corso di questa settimana abbiamo imparato a conoscere il reparto grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi” che presenta sui canali aziendali i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente, il video sulle attività praticate, nonché le modalità di accesso. Fino ad arrivare all’approfondimento di oggi che permette di dialogare direttamente con il direttore di questa struttura che è formata da diversi settori.

I pazienti vengono infatti prima accolti nelle tre sale in cui si svolgono gli interventi programmati o in emergenza, dove da poco sono stati adottati due nuovi angiografi; poi, dopo aver subito operazioni come l’angioplastica primaria, che serve per riaprire le coronarie, vengono trasportati all’interno dell’unità coronarica dove sono monitorati per le prime 24/48 ore della fase acuta per evitare complicazioni; infine vengono ricoverati all’interno del reparto di degenza. La Cardiologia inoltre è dotata di ambulatori per le prime visite e le visite di controllo e per esami come l’ecocardio, l’holter e la prova da sforzo, ospitati all’interno del Poliambulatorio Ghilini.

Le domande a cui risponderemo in diretta su Facebook e YouTube il 24 settembre possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it .