Falleti, il tiebreak è d'oro: campionessa mondiale

UMAGO - Quasi due ore e mezza di gioco, una sfida interminabile, ma adesso Manu Felleti può festeggiare: dopo Miami è di nuovo campionessa del mondo master, categoria M45.

Sui campi in terra rossa di Umago il doppio azzurro, con la maestra alessandrina e Valentina Padula, si trova in parità, un set per parte, dopo 120 minuti di battaglia, 2/6 7/5 contro le slovene Karin Lusnic e Barbara Muley. Decisivo il supertiebreak, "ci siamo ritrovate sotto 2/7, ma non abbiamo mollato, rimontando e chiudendo 14/12. Questo oro - confessa Manu - ce lo siamo proprio meritato".

Molto soddisfatta della sua prestazione, "dopo 25 giorni in casa, per il covid, con pochi allenamenti, ho giocato un buon rorneo e un grandissimo match in finale. Lo dedico a mia mamma e a mia sorella Anna, che sento sempre vicinissime"