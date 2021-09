A Fubine la prima Giornata della Sostenibilità dedicata alle scuole

ALESSANDRIA - Giochi e laboratori ludici per imparare a pulire l’ambiente che ci circonda divertendosi, camminata ecologica alla scoperta della natura, visita al parco mezzi e attrezzature di Amag Ambiente, momenti di animazione, musica e teatro. Ma anche il primo Green Game del Basso Piemonte (Quiz-Show interattivo a cura di Peak Time in collaborazione con i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi - Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea -), e la presenza della Dirigenza dell’Alessandria Calcio, quest’anno protagonista di una partnership a tutto tondo con il Gruppo Amag, che comprende una costante sensibilizzazione dei tifosi, piccini e adulti, al rispetto e ad una attiva collaborazione sul fronte della raccolta differenziata e del riciclo.

Giovedì 23 settembre sarà un giorno speciale per le scuole del nostro territorio: centinaia di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, in rappresentanza degli istituti di tutti i comuni del Consorzio di Bacino Alessandrino, saranno infatti i protagonisti assoluti della prima “Giornata della Sostenibilità”, che si terrà a Fubine Monferrato (campo sportivo comunale e parco giochi) dalle 8.30 alle 13, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid (è richiesto il Green Pass).

Il programma

ore 08:30 / 9:00 Arrivo scuola bus con i bambini e ragazzi in rappresentanza dei Comuni aderenti al Consorzio di Bacino Alessandrino presso il piazzale in strada prov.le 50 e via Giardino.

ore 09:00 / ore 09:30 Passeggiata naturalistica lungo le pendici di Palazzo Bricherasio di Fubine, XVII secolo.

ore 09:30 / 11:30 In ampi spazi all’aperto e nel verde si svolgeranno i Laboratori ludico-didattici, finalizzati al rispetto dell’ambiente e del territorio sul tema della sostenibilità ambientale.

ore 09:30 Piazza C. Colombo - Green Game del Basso Piemonte, Limited Edition, Quiz-Show interattivo a cura di Peak Time in collaborazione con i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea).

ore 10:45 ore 11:45 Piazza C. Colombo – Presenta Alvin Crescini; Saluto alle Autorità da parte del Presidente del Gruppo AMAG Paolo Arrobbio e del Sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi, seguiranno i ringraziamenti a tutti gli Enti e Associazioni che hanno collaborato all’iniziativa, saluto del Presidente dell’Alessandria Calcio Luca Di Masi e premiazione ragazzi che hanno vinto al Green Game nel corso della mattinata.

Concerto dell’orchestra della Scuola Media a indirizzo musicale P. Straneo di Alessandria alla presenza delle Autorità (musiche di W. A Mozart, J. Strauss e l’Inno nazionale).

ore 12:00 ore 13:00 Pranzo al sacco con alimentazione sana e a basso impatto ambientale, offerto da AMAG Ambiente, plastic free. I ragazzi della scuola alberghiera CFP M. Ausiliatrice del CIOFS-FP Piemonte forniranno a tutti i partecipanti le nozioni per un corretto conferimento dei rifiuti di fine pasto.

ore 13:00 ore 14:00 Rientro dei bambini e ragazzi alle scuole di appartenenza.

Conduttore e speaker ufficiale della manifestazione Alvin Crescini di Peak Time.

Abbigliamento: Un simpatico omaggio a tutti gli insegnanti e alunni partecipanti: cappellino, foulard della Coldiretti e maglietta “Rivoluzione verde” del Gruppo Amag.

Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o scarpe chiuse con la suola di gomma, dispositivi di protezione anticovid, borraccia e zainetto.

Attività e laboratori

Provincia di Alessandria – valorizzazione educazione ambientale, Comune di Alessandria - Ludoteca, Associazione RNA Natura & ragazzi, REMIX - Coop. Semi di Senape, Comune di Conzano - riciclo della carta, Amag Reti Idriche - Laboratorio analisi, Professor Paolo Trivero - lettura dal libro “Goccettina”, RE Life - Il gioco del ruba rifiuto, Compagnia Teatrale Fubinese – canzoni sul riciclo, The Bee Gardens - educazione ambientale all’aperto, Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, Provincia di Alessandria – vigilanza faunistica, P. Spotti Editore - Grappolo di Libri – Grappolina e una goccia in mezzo, P. Spotti Editore - Grappolo di Libri – Grappolina ed il mondo a colori, APS Cambalache - api didattica, Green Game del Basso Piemonte – Peak Time, Associazione IDEALE - Energia in energia, GR Sostenibile con Radio ALEX, Fuga di Sapori - laboratorio di panificazione, Fuga di Sapori - laboratorio di falegnameria, Associazione L’Abbraccio Onlus – Africa e Ambiente, Associazione FIAB Amici della Bici – Recyclo - Bicimparando, ANA Ass.ne Nazionale Alpini Sezione di Alessandria, Associazione AGST - Teatro marionette GRILLI, V° circolo - Laboratorio infanzia Fantasie vegetali A, V° circolo - Laboratorio infanzia Fantasie vegetali B, I.C.P. Straneo - laboratorio sulla SEMINA, Ente Gestione Aree protette Parco Po piemontese, Ass.ne Ex Amici del Liceo Scientifico - letture “Il diritto all’Acqua”, Amag Ambiente - Il gioco del riciclo.

***

La “Giornata della Sostenibilità” è un'iniziativa di Gruppo Amag, Amag Ambiente e Comune di Fubine Monferrato. In collaborazione con A.N.A. Associazione Nazionale Alpini sezione di Alessandria, Coldiretti di Alessandria, Consorzio di Bacino Alessandrino, Gruppo Carabinieri Forestale, Alessandria Calcio 1912, Scuola Alberghiera CFP M. Ausiliatrice del CIOFS-FP Piemonte, con le scuole e i Comuni di Valenza, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Conzano, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Lu – Cuccaro Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio e Solero e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, Provveditorato agli Studi di Alessandria e Asti, UPO Università Piemonte Orientale e Ente gestione aree protette Po piemontese.

Gli addobbi floreali sul palco sono gentilmente offerti da “Fiori allo specchio” di Maria Basoli, via 1821 n. 81 Alessandria, mentre le electric golf car sono state messa a disposizione dal Golf Club Margara di Fubine Monferrato.