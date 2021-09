'C’è Sole e Luna', il programma autunnale della Ludoteca

ALESSANDRIA - È in programma un mese intenso di attività all’aperto a cura della Ludoteca Comunale 'C’è Sole e Luna', Assessorato alle Politiche Giovanili, che si terranno al Parco Primo Sport, all’interno del Parco Carrà, e ai Giardini Pittaluga.

Per quanto riguarda il Parco Primo Sport, le iniziative vanno a implementare le aperture già in corso a cura della laboratorista Francesca Ferranti, nell’ambito del progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane finanziato da Anci, che tra le azioni per rigenerazione e riqualificazione del Parco comprende proprio la possibilità di renderlo maggiormente fruibile ai più piccini. L’operatrice, supportata dalle animatrici di C’è Sole e Luna, è al Parco dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30, per accogliere, senza prenotazione, fino a 30 bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un genitore.

Il programma

Ecco di seguito le ulteriori iniziative, ovvero cicli di incontri a cura di professionisti, che sono invece su prenotazione e per le quali si richiede un piccolo contributo di €15,00.

Gocce di Benessere, Incontri di avvicinamento al Tai Chi per genitori e/o nonni a cura di Arianna Marega, operatrice olistica del Benessere, (4 incontri). Tutti i lunedì dal 20 settembre all’ 11 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Tana dolce Tana, Laboratorio creativo a cura di Nunzia Castiglione, atelierista, (4 incontri). Tutti i mercoledì dal 22 settembre al 13 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00. A queste proposte si aggiunge quella di uno spettacolo teatrale, gratuito, a cura de Gli Eccentrici Dadarò di Caronno Pertusella (Va): Emozioni a pennello, Giovedì 7 ottobre alle ore 17.00, presso l'Anfiteatro del Parco Carrà.

Con i bambini più grandi, della fascia 6/11 anni, si ritorna ai Giardini Pittaluga, con un doppio ciclo di incontri:

A tutto Sport, attività sportive a cura di Andrea Bruni, preparatore atletico, (4 incontri) tutti i mercoledì dal 22 settembre al 13 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e Incontri naturalmente tecnologici, Giochi di una volta e non, a cura degli animatori della Ludoteca, (4 incontri) tutti i martedì dal 21 settembre al 5 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Sempre per i bambini da 6 a 11 anni si ritorna al Parco Carrà, per “The lost goal”, spettacolo circense a cura del Collettivo Clown di Milano, Martedì 12 ottobre alle ore 17.00 presso l’anfiteatro del Parco Carrà.

Al ricco programma si aggiunge anche una gita, sabato 9 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 15.00, alla “Casa degli Alfieri”, “Casa del teatro” nel cuore del Monferrato Astigiano, per abitanti ed ospiti un luogo da cui guardare il pianeta; la proposta è rivolta a bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un adulto di riferimento, su prenotazione, al costo di €5,00.

Le attività proposte rientrano anche in “Alleanze Educative”, di cui il Comune di Alessandria è capofila del progetto, che vanta un vasto e composito partenariato, nonché in “Explora – Spazi e Tempi per crescere”, di cui il Comune è partner, entrambi selezionati dall’Impresa Sociale Con i Bambini. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Ludoteca C’è Sole e Luna al 3485735800, o scrivere a ludoteca@comune.alessandria.it .