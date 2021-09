Lecce - Alessandria, settimo atto

LECCE - Settimo atto, oggi, alle 14, allo stadio di 'Via del Mare': Lecce e Alessandria si sono affrontate solo sei volte nella loro storia, la prima nella stagione 1948 - 49, 73 anni fa, 26 settembre 1948, successo dei Grigi, con reti di Tosi e Frugali. L'ultimo confronto in Puglia è stato il match di andata dei quarti di finale dei playoff, 2016 - 2017, 1-1, Pacilli e Marras i marcatori. Al ritorno finì 0-0 al Moccagatta, decisivi i rigori, con l'errore di Ciancio e la trasformazione di Nicco.

Oggi tutte e due cercano la prima vittoria della stagione. Manca anche ad altre squadre della serie Bkt già in campo ieri: al Como, sconfitto in casa (0-2) dal Frosinone, e al Crotone, al terzo pareggio, in rimonta, a Brescia (2-2) con doppietta di Mulattieri, nuovo capocannoniere. Uno stimolo in più per Simone Corazza per riprendersi il primo posto, nella speciale classifica quest'anno intitolata a Paolo Rossi.

Le scelte degli allenatori

Marco Baroni punta sul tridente titolare, con Strefezza, Coda e Di Mariano, ma non esclude di concedere spazio a Rodriguez, "la convivenza in campo con Coda è una opzione". In difesa Calabresi favorito su Gendrey, in mezzo può essere la gara di Bjornkengren dall'inizio, al posto di Majer.

Anche per Longo qualche variazione possibile in attacco, dove Arrighini cerca spazio. Al tecnico la scelta se puntare su un atteggiamento più spregiudicato dall'inizio, con Orlando, o invece insistere con Chiarello dal 1'.

Arbitra Giacomelli di Trieste, reduce da un campionato con due stop, il primo per una direzione contestata, il secondo per il caso dei rimborsi gonfiati

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Bjorkergren, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disp.: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Gendrey, Listkowski, Blin, Barreca, Majer, Rodriguez . All.: Baroni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Russo, Lunetta, Marconi, Benedetti, Prestia, Orlando, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Nuzzi e Cipriani, quarto ufficiale Centi. Var Di Martino, assistente Var Ranghetti