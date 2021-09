Chiusa al traffico la provinciale 82 per lavori urgenti

ALESSANDRIA - A partire da oggi, lunedì 13 settembre, sarà chiuso al traffico un tratto della Strada Provinciale 82 in località Castelceriolo del Comune di Alessandria. I lavori per rimettere in sicurezza il corpo stradale consisteranno nella completa fresatura della pavimentazione bituminosa e la sua ricostruzione con materiali innovativi, quali ‘ecobase’ e conglomerati bituminosi additivati con polimeri e grafene, aventi funzione di innalzare la resistenza a fatica della pavimentazione, in considerazione degli alti livelli di traffico pesante transitanti su quel tratto stradale.

Per l’esecuzione dei lavori è indispensabile la chiusura completa al traffico veicolare, per le necessità di cantiere, che impiega specifici macchinari, e per permettere la maturazione dei materiali componenti la pavimentazione. La chiusura avrà luogo in due diverse fasi.

Fase uno

Dal 13 al 19 settembre: chiusura dal km 2+700 (ingresso discarica Aral) al km 3+500 (rotatoria di Castelceriolo). L’ingresso alla rotatoria e alla discarica sono garantiti. Questa fase non comporta particolari disagi, in quanto il traffico proveniente dal casello Autostradale di Alessandria Est diretto ad Alessandria non ha deviazioni, mentre quello diretto alla zona industriale D5-D6 viene deviato sulla Strada Provinciale 248 ‘di Marengo’, poi lungo la Strada Statale 10 in direzione Tortona fino allo svincolo per la Strada Provinciale 82, in corrispondenza dell’hotel Diamante.

Fase due

Dal 20 al 25 settembre: chiusura dal km 3+700 (fine rotatoria di Castelceriolo) al km 4+200 (ingresso casello autostradale Alessandria est sulla A21). L’ingresso al casello sarà possibile solo per i mezzi provenienti da Sale-Piovera. In questa fase invece, i veicoli provenienti dal casello autostradale di Alessandria est e dagli abitati di Lobbi e Piovera dovranno procedere lungo la Strada Provinciale 82 fino a Sale, poi lungo la Strada Provinciale 83 fino a San Giuliano Vecchio e quindi lungo la Strada Statale 10 in direzione Alessandria. Il traffico locale proveniente da via San Giuliano Nuovo, nel sobborgo di Castelceriolo, diretto ad Alessandria ed interessante l’intersezione semaforizzata, che verrà chiusa, dovrà proseguire su Via Duomo e da lì lungo la Strada Provinciale 83 fino a San Giuliano Vecchio, poi lungo la Strada Statale 10 fino ad Alessandria. In questa fase è consigliato, soprattutto per i mezzi pesanti, l’utilizzo del casello di Alessandria ovest.