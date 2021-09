Le offerte di lavoro della settimana

ALESSANDRIA - Ecco le offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'impiego di Alessandria. Per altri annunci e per candidarsi: www.iolavoro.org.

Azienda privata ATTREZZISTA PER LAVORAZIONI DEL LEGNO Mansioni: la persona si occuperà di verniciatura, incollatura e manutenzione legno, ottima manualità ed attitudine per operare sui vari materiali, lavori di montaggio presso stand e negozi in Italia ed estero.Requisiti: esperienza nella mansione o passione per il bricolage, cura e manualità su legno e materiali per allestimenti, patente b, automunito.Sede di lavoro: Alessandria periferia.Contratto di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con possibile conferma.Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20082

Azienda privata ESPERTO CONTABILE Mansioni: la persona esperta ed autonoma si occuperà di contabilità fino alla preparazione dei documenti per il bilancio e per la banca Requisiti: comprovata esperienza nella mansione, patente b automunito/a Sede di lavoro: Alessandria periferia.Contratto di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con possibile conferma. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20080

Azienda privata ricerca 1 CUSTODE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di custode - giardiniere con compiti di sorveglianza, manutenzione ordinaria e cura del verde.Requisiti: Richiesta presenza continuativa sul luogo, capacità nella guida del trattore. Esperienza indispensabile.Sede di lavoro: Predosa.Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time eventualmente trasformabile a tempo indeterminato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20043

Azienda privata ricerca 1 BARBIERE CON ESPERIENZA Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di attestato di qualifica professionale, patente b automunito. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Castellazzo Bormida. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time eventualmente trasformabile a tempo indeterminato full-time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 19957

Azienda privata ricerca 1 SVILUPPATORE/TRICE SOFTWARE Mansioni: la persona si occuperà di sviluppo software, gestione progetti in ambito PHP, NodeJs, ReactJS, MySql, attività in frontend e backend. Requisiti: laurea triennale o magistrale in discipline tecnico/scientifiche (preferibilmente ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni). Competenze informatiche: PHP, Javascript, Html, CSS, MySql. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: da definire in fase di colloquio e in base al grado di esperienza. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 19499

Azienda privata ricerca 1 MURATORE CON ESPERIENZA Requisiti: la risorsa ideale è in grado di svolgere la mansione di muratore autonomamente, preferibilmente specializzato nella posa cappotti ed in possesso di attestato formazione Corso Ponteggio. Esperienza indispensabile nel settore. Preferibile residenza in Alessandria o zone limitrofe. Patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte per cantieri in Piemonte.Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di 1 mese prorogabile full-time od eventualmente l’azienda è disposta a valutare la prestazione lavorativa con modalità di lavoro autonomo. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. 19026

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 18814

Azienda privata ricerca 1 INSTALLATORE DI INFISSI Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e manutenzione serramenti e zanzariere, taglio reti ed assemblaggio infissi.

Requisiti: si cerca persona con preferibile esperienza nel settore e buona manualità, volontà e dinamicità. Patente ed auto propria indispensabili. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Contratto di inserimento: contratto a tempo determinato con possibile conferma. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20263

OFFERTE RISERVATE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99)

Azienda privata ricerca 1 AUSILIARIO/A DI VENDITA (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• assistenza al cliente;

• gestione della cassa;

• rifornimento della merce a scaffale sollevando pesi comunque inferiori ai 10kg;

• pulizia del punto vendita con anche ausilio di lavapavimenti;

• utilizzo di macchine semplici per carico/scarico con utilizzo di transpallet uomo a terra

REQUISITI: Titolo di studio minimo richiesto: Diploma con preferibile formazione professionale.Preferibile uso semplice del videoterminale, preferibile patente B.

SEDE DI LAVORO: Alessandria.TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 7 mesi part time 24 ore settimanali, Ccnl: Commercio, livello V; ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20322.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE NELLE PALESTRE (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• Operazioni di pulizia interne al centro sportivo

• Operazioni di pulizia e riordino degli spogliatori e dei servizi igienici;

• Operazioni di pulizia negli spazi comuni

REQUISITI:

• Titolo di studio: licenza media;

• Patente B preferibile

• Capacità di svolgere attività di discreto impegno fisico

• Capacità di collaborare con i colleghi

SEDE DI LAVORO: Alessandria. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO:Tempo Determinato 7 mesi;

part time 21 ore su turni. Saltuariamente disponibilità al lavoro festivo. Ccnl: Terziario palestre impianti sportivi, 7° livello; ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile.

Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20282.

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A AL FRONT OFFICE E CENTRALINO(RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• Accoglienza clienti

• Gestione del centralino

• Gestione, smistamento mail in entrata e uscita

REQUISITI:

• Titolo di studio: diploma di scuola media superiore e/o qualifica professionale

• Patente B il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici;

• Conoscenza degli applicativi Office

• Buona capacità comunicativa predisposizione al rapporto col pubblico

• Conoscenza base lingua inglese

SEDE DI LAVORO: Alessandria.TIPOLOGIA DI INSERIMENTO:Tempo Determinato 6 mesi full time con possibilità di proroga. orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00,Ccnl: commercio, livello 5°. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20273

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE DI INTERNI(RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• Operazioni di pulizia interne al capannone di produzione;

• Operazioni di pulizia negli spogliatori e dei servizi igienici;

• Operazioni di pulizia negli spazi comuni

• Coordinamento degli addetti alle pulizie del proprio turno

REQUISITI:

• Titolo di studio: licenza media o superiore;

• Patente B automunito, il luogo di lavoro non è servito da mezzi pubblici.

• Capacità di gestione in autonomia dell’organizzazione delle operazioni di pulizia e degli addetti con la supervisione del responsabile di stabilimento

SEDE DI LAVORO: Alessandria periferia. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO:

Tempo Determinato 7 mesi; con possibilità di trasformazione a T.I.; full time 40 ore settimanali, 06-14; 14-22-22-06; part time 30 ore su turni 06-14; 14-22

Ccnl: Terziario FEDERPANIFICATORI Panifici Industriali, 5° livello;

ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20255

Azienda privata ricerca 1 OPERATORE IMPIANTO CHIMICO (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• Conduzione linea di produzione o sezione impianto

• Guida e regolazione/controllo dei parametri di funzionamento

• Messa a punto del processo produttivo secondo le regole di buona fabbricazione, salute e sicurezza.

• Uso di specifiche tecnologie macchine e impianti: calandra, estrusore, movimentazione bancali e BIN, confezionamento prodotto, etichettatura, housekeeping, campionamenti, scale alla marinara, lavori in altezza

Lo stabilimento è sottoposto alla normativa prevista nel D.LGS 334/99 art.8. La pericolosità delle attività svolte è data dall’eventuale esposizione accidentale a sostante CMR e dalla quota residua di rischio accidentale collegata alle operazioni svolte in condizioni fisiche pericolose. Ne consegue la necessità di comportamenti responsabili e di rispettare regole e procedure.

REQUISITI:

• Titolo di studio: diploma di scuola media superiore

• Patente B

• Conoscenza degli applicativi Office

• Gradito patentino carrello elevatore

SEDE DI LAVORO: Alessandria. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO:Tempo Determinato 7 mesi

orario: dal lunedì alla domenica 06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00; a turni avvicendati.Ccnl: Chimica Industria; livello E3;ESPERIENZA PREGRESSA: gradita in altre realtà industriali o neodiplomato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20239

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A SEGRETERIA FRONT OFFICE (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• Gestione del centralino

• Gestione protocollo in entrata e uscita

• Gestione posta elettronica di segreteria

• Archiviazione documentazione

• Front office: prima informazione al pubblico e indicazioni

REQUISITI:

• Titolo di studio: diploma di scuola media superiore e/o qualifica professionale

• Patente B

• Conoscenza degli applicativi Office

• Buona capacità comunicativa

SEDE DI LAVORO: Alessandria

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO:

Tempo Determinato 6 mesi part time 20 ore settimanali con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e tempo pieno;

orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30

Ccnl: Terziario, livello 4° categoria 3°; ESPERIENZA PREGRESSA: gradita. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20235

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO/A RECUPERO CREDITI (RISERVATO ISCRITTI/E ART.1 LEGGE 68/99 COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI ALESSANDRIA) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• Gestione morosità

• Recupero morosità

• Azioni di recall / solleciti

• Redazione piani di rientro

• Reporting CDA

REQUISITI:

• Titolo di studio: diploma di scuola media superiore e/o laurea;

• Patente B automunito

• Conoscenza degli applicativi Office

SEDE DI LAVORO: Alessandria

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO:

Tempo Determinato 9 mesi full time;

dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 16.00; venerdì dalle 08.30 alle 13.30

Ccnl: Terziario Confcommercio, livello 4° livello;

ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 20231