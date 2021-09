Salto di carreggiata con lo scooter dopo l’urto con l’auto

ALESSANDRIA - Incidente stradale poco fa in via Giordano Bruno. L’urto tra uno scooter e un’auto. Entrambi i veicoli procedevano da Astuti verso Alessandria. Dopo l’impatto, il mezzo a due ruote ha saltato la carreggiata finendo sul marciapiede del lato opposto.

Sul posto la Polizia Muncipale per accertare la dinamica, e la Stradale in supporto per controllare la circolazione stradale.