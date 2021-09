Il Sindaco firma l'ordinanza per disciplinare l'uso dei fertilizzanti

ALESSANDRIA - A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti in diversi sobborghi del Comune di Alessandria, che riferiscono di molestie olfattive associate al transito di mezzi pesanti nei centri abitati e allo spandimento di materiali in aree agricole, il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha firmato l'ordinanza per disciplinare l'utilizzo dei fertilizzanti.

L'ordinanza, finalizzata ad evitare nocumento alla salute pubblica e danni ambientali, è rivolta a tutte le imprese del settore agricolo presenti sul territorio comunale e che utilizzano lo spandimento di ammendanti organici di qualsiasi natura.

Clicca qui per leggere il testo integrale