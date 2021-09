VALMACCA - ORE 18.40 - Sta bene il Vigile del fuoco volontario intervenuto oggi pomeriggio a Valmacca. L’uomo, 50 anni, di Spinetta Marengo, trasportato in ospedale dal 118 è già stato dimesso. I medici avevano ipotizzato una presunta intossicazione, fortunatamente, invece, si sarebbe trattato di un malore per le elevate temperature sprigionate a causa del rogo.

Controlli per verificare l’eventuale presenza di monossido anche su un collega del 50enne. Fortunatamente la situazione si è risolta positivamente.

Le squadre dei Vigili del fuoco, intanto, sono ancora al lavoro per completare le operazioni sul luogo dell’incendio.

ORE 17.30 - Un vigile del fuoco (volontario) sarebbe rimasto intossicato, ma gli accertamenti sono ancora in corso, durante le operazioni di spegnimento di un cascinale a Valmacca. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio. Il pompiere è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

I Carabinieri, intanto, stanno svolgendo accertamenti per capire cos’è accaduto. Sembra che il rigo sia scaturito a causa del surriscaldamento della batteria di un mezzo agricolo sotto carica. Seguono aggiornamenti.