Chiudono gli sportelli, bancomat sempre più rari

Solo al Cristo si è registrata una diminuzione del 75% dei bancomat. E negli altri quartieri di Alessandria non va sicuramente meglio. "Nell'Europista la metà è stata eliminata, così come a Spinetta Marengo", denuncia Pier Paolo Gagliardi, coordinatore Fabi (federazione autonoma bancari): "La riduzione dei bancomat è dovuta dalla chiusura delle filiali, ma non solo. çe banche non volendo più far fronte ai costi di gestione di sportelli fisici ed elettronici, invece di offrire maggiori servizi, chiudono", è la pesante analisi del sindacalista

Altre chiusure in provincia

Gagliardi prevede ulteriori tagli al settore: "Alla luce delle prossime aggregazioni tra banche, ci aspettiamo anche in provincia - entro l'anno - ulteriori chiusure di sportelli bancari e Atm".