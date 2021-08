"Stupiti dalla decisione dei sei consiglieri di andarsene"

"Noi aperti al dialogo"

ALESSANDRIA - "Sorpresi, ma sempre aperti al dialogo": questi i sentimenti del coordinatore provinciale di Forza Italia, Ugo Cavallera, del commissario cittadino Davide Buzzi Langhi (nonché vicesindaco di Alessandria) e degli assessori Monica Formaiano e Paolo Borasio sulla decisione di sei consiglieri comunali su sette (Maurizio Sciaudone, Mauro Bovone, Stefano Foglino, Federico Guerci, Caterina Micò e Angela Maria Poggio) di lasciare il gruppo azzurro a Palazzo Rosso e di fondare “insiemeALcentro”.

"La decisione del coordinatore regionale Paolo Zangrillo di individuare in Davide Buzzi Langhi il commissario del partito cittadino al posto del vecchio coordinatore Piercarlo Fabbio riguarda solo ed esclusivamente il partito - spiega Cavallera (foto sotto) - e non ha alcun riferimento o critica al gruppo consiliare. E lo scopo è quello, come già accaduto in altre realtà, di stimolare un maggior confronto con la comunità, a maggior ragione a meno di un anno dalle amministrative".

Secondo l'ex consigliere regionale, "i sei fuoriusciti hanno comunque ribadito la volontà di mantenere l'appoggio alla Giunta Cuttica di Revigliasco, per cui mi auguro - e la nostra storia dice questo - che ci si possa ancora confrontare senza porre pregiudizi e riaprire un canale di dialogo per ristabilire una situazione di convergenza".