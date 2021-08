Alessandria, Blondett e Gerace ai saluti

ALESSANDRIA - Le 'porte girevoli' delle ultime 30 ore di mercato continuano.

Per il momento in uscita: Edoardo Blondett, difensore arrivato dalla Reggina l'estate scorsa, e poi ceduto in prestito al Livorno a gennaio, passa alla Fermana, in C. Il club marchigiano, che è sulle tracce anche di Marco Frediani, per la difesa aveva provato pure con Ciccio Cosenza, ma senza esito. Ora l'operazione con Blondett perfezionata nelle ultime ore.

Ai saluti anche Matteo Gerace, 20 anni pochi giorni fa: dopo un anno in D, tra Siena e Borgosesia, il giovane centrocampista ha svolto tutta la preparazione con la prima squadra, ma si sistemerà in C. Due i club che lo seguono, Olbia e Pistoiese.

Alessandria, per il centrocampo Gori Neppure convocato per Vicenza - Frosinone. Con Longo nella stagione della promozione in A

Capitolo entrate: l'arrivo a Frosinone di Ricci e quello, molto vicino, di Karlo Lulic dovrebbero sbloccare l'operazione per l'uscita di Mirko Gori verso Alessandria.