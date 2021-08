Alessandria, per il centrocampo Gori

ALESSANDRIA - Oltre all'esperienza in B, servono anche giocatori di grande affidabilità: per questo l'Alessandria è al rush finale della trattiva per portare in grigio Mirko Gori, centrocampista del Frosinone, la squadra della città in cui è nato e cresciuto.

Una trattativa avviata già tre settimane fa, ma in quel momento il club ciociaro non sembrava intenzionato a liberare la sua 'bandiera'. Invece contro il Parma, alla prima di campionato, è rimasto in panchina e oggi, per la trasferta a Vicenza, Fabio Grosso non lo ha neppure convocato.

Segno che l'operazione è in dirittura d'arrivo: il classe '93, centrale di centrocampo, piede sinistro, è l'elemento di solidità e consistenza tattica che l'allenatore ha chiesto. Il grigio sta per diventare iol colore di un calciatore che, dopo le prime due stagioni in C1, ha sempre giocato in B e A a Frosinone, conquistando due promozioni, la seconda con Longo in panchina