La sfida degli ex. Nella stagione 'Bestiale'

ALESSANDRIA - Cinque giorni e si gioca di nuovo. Pisa - Alessandria, oggi alle 18 (Sky canale 251, Dazn e Helbiz), è il primo di due anticipi della seconda giornata. All'Arena Garibaldi la seconda tappa della "stagione Bestiale", perché oggi è anche il giorno in cui c'è il fischio d'inizio, alle 16.30, della campagna abbonamenti (ai botteghini dello stadio, on line e nei punti Vivaticket), per sette giorni riservata a chi aveva già la tessera nel campionato 2019 - 2020

Pisa - Alessandria è, anche, la partita con il record di ex: sette in tutto, e in questa sfida speciale i Grigi sono in vantaggio, 4-3, effetto del mercato. Simone Benedetti in difesa, Andrea Beghetto sulla fascia sinistra, Simone Palombi e Michele Marconi in attacco: chi dall'inizio, chi durante il match, sono tutti disponibili. Per i toscani Luca D'Angelo e Riccardo Taddei, la guida tecnica. E Davide Di Quinzio, che per la prima volta dal suo arrivo è convocato. E poi c'è la storia di un pisano di nascita, Andrea Arrighini, che è sempre stato avversario dei nerazzurri.

Conferme e recuperi

D'Angelo è alla prima gara da avversario di una società in cui ha un primato: è l'allenatore, nella presidenza Di Masi, che ha disputato una intera stagione (dopo quella in cui è subentrato a Egidio Notaristefano). "Ho sempre conservato un bel rapporto con la presidenza, con tutta la dirigenza, con le persone che ho conosciuto nei due anni in grigio e sono felice della B conquistata, per la quale tanto hanno lavorato". Il tecnico ha un solo indisponibile, Berra, e deve scegliere se far partire Gucher oppure giocarselo durante la gara, perché non ha ancora i 90 minuti. Il titolare può essere De Vitis, c'è anche l'opzione Quaini. In attacco Lucca - Marsura è la coppia favorita, ma Cohen avrà spazio, il tecnico ha confermato il suo utilizzo, e Masucci sta bene e scalpita.

"La vera Alessandria dal primo giorno di ritiro" A Pisa tornano a disposizione Mantovani e Lunetta. L'ultimo arrivato Milanese può essere convocato

Alessandria con Mantovani e Lunetta in più rispetto alla trasferta a Benevento. Il difensore potrebbe anche partire titolare, o fare staffetta con Benedetti. Torna a disposizione Bruccini dopo la squalifica. C'è anche il giovane Milanese, uno degli osservati speciali della B e non solo. Mercato: uscito Mora, si avvicina ai saluti anche Cosenza: su di lui l'interesse, forte, del Taranto, matricola ambiziosa di C. Mentre Giorno è nel mirino del Bari.

Fischia un debuttante

Dall'internazionale Di Bello all'esordio a un arbitro debuttante in B, Francesco Cosso di Reggio Calabria, appena promosso dalla C, che ha diretto Benevento - Spal in Coppa Italia, con due rigori per i padroni di casa. Gli assistenti sono Gianluca Sachi di Sassari e Paolo Laudato di Taranto, quarto ufficiale Paolo Tremolada di Milano. Al Var Valerio Marini di Roma1, assistente Alessandro Lo Cicero di Monza.

Al Moccagatta. Per "una stagione Bestiale" Da venerdì alle 16.30 la prelazione per gli abbonati 2019 - 2020. Ci sarà anche la tribuna laterale scoperta

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Gucher, Marin, Touré; Sibilli; Lucca, Marsura. A disp: Livieri, Leverbe, Cohen Mastinu, Di Quinzio, De Vitis, Masucci, Cisco, Piccinini, Quaini, Fisher, Seck. All.: D'Angelo

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A Disp.: Crisanto, Russo, Lunetta, Marconi, Benedetti, Milanese, Bruccini, Orlando, Giorno, Palombi, Kolaj, Celesia. All.: Longo