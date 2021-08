Alessandria - Pisa. Con gli ex

PISA - Molte sorprese nella formazione dell'Alessandria: Di Gennaro non è neppure in panchina, forse per un problema fisico, ma lo spiegherà Longo a fine gara. Non c'è neppure Giorno, che è in partenza verso Bari. Palombi gioca dall'inizio, Arrighini in panca: anche questo può essere un segnale di mercato. Il Pisa, di fatto, fa un 4-3-1-2 con Marsura e Sibilli e, alle spalle delle due punte. Le altre tre, Lucca, Cohen e Masucci, sono fra le riserve

PISA - ALESSANDRIA 0-0



Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

17' A terra Parodi toccato duro da Gucher. L'arbitro lo aiutaa rialzarsi



12' Il colpo di testa di Touré, sul secondo palo, è abbondantemente sul fondo

8' Missile di Casarini, Nicolas blocca sicuro. Attimo di panico perché il centrocampista resta a terra, ma si rialza quasi subito

7' Primo angolo per i Grigi

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

PISA (4-3-1-2) Nicolas: Hermannssson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Marin, Gucher, Touré; Mastinu; Sibilli, Marsura. A disp.: Livieri, Dekic, Lucca, Cohen, Seck, Beruatto, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini. All.: D'Angelo

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto Russo, Lunetta, Marconi, Arrighini, Bruccini, Orlando, Pierozzi, Milanese, Kolaj, Celesia. All.: Longo

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Sechi di Cagliari e Laudato di Taranto; quarto ufficiale Tremolada di Monza. Var Marini di Roma1 e Lo Cicero di Monza.

NOTE: Giornata molto calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: