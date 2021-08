Sì, si gioca di sabato. Con il Brescia l'11 settembre

ALESSANDRIA - "Adesso già lo so, l'anno prossimo gioco di sabato". Finalmente è realtà: l'11 settembre sarà la prima volta di sabato dell'Alessandria in B. E al Moccagatta.

Una data storica per i Grigi e per l'Alessandria: l'11 settembre, alle 14, terzo atto del girone di andata, contro il Brescia di Pippo Inzaghi e 'El Trenza' Palacio, il primo nello stadio dove i lavori sono in dirittura d'arrivo.

La lega Serie Bkt ha comunicato la programmazione della terza giornata. Si inizia venerdì 10 con Benevento - Lecce alle 20.30. Sabato 11, oltre ai Grigi, alle 14 si giocheranno Como - Ascoli, Frosinone - Perugia e Spal - Monza, alle 16.15 Ternana - Pisa, alle 18.30 Reggina - Crotone. Gli ultimi tre confronti domenica 12: Cosenza - Vicenza alle 14, Cremonese - Cittadella alle 16.15, Pordenone - Parma alle 20.30.

Gol da primo posto

Non è solo il primo gol dell'Alessandria in B: il vantaggio firmato da Simone Corazza a Benevento ha vinto il contest organizzato dalla Serie Bkt per premiare la migliore rete della giornata. I voti raccolti hanno incoronato Joker e il suo 1-0, a sottolineare ancora di più un debutto da applausi, con una tripletta.