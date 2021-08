Milanese per il centrocampo: Alessandria avanti

ALESSANDRIA - Per Paulo Fonseca aveva un futuro in prima squadra, per Mourinho no. Tommaso Pantaleo Milanese, il talento classe 2002 di Galatina, cresciuto nella Scuola Calcio Fabrizio Miccoli, lascerà Roma, e la Roma, con cui è stato uno dei protagonisti anche con la maglia della Primavera1, allenata da Alberto De Rossi, ma non sarebbe più utilizzabile come fuori quota e ha altre ambizioni.

Lo vogliono Torino e Bologna in A e Crotone in B, ma l'Alessandria si è mossa con decisione e sta per bruciare la concorrenza.

Spesso aggregato, l'anno scorso, alla prima squadra, ha debuttato in Europa League contro il Cluji il 5 novembre 2020, utilizzato anche nella gara di ritorno. Sempre nella competizione continentale, ha giocato e segnato a Sofia, contro il Cska, 3-1 per i bulgari, di Milanese, che è un fantasista di centrocampo con qualità offensive, la rete del momentaneo 1-1, su assist di Borja Mayoral.

L'accordo, in fase di definizione, sarà per un trasferimento temporaneo.