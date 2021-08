" Voglio vivere la B in maglia grigia"

ALESSANDRIA - Il pallone lo ha portato a casa perché questa è la regola, non scritta ma accettata da tutti, quando si fa tripletta. Simone Corazza ha messo al sicuro il 'trofeo' di giornata, che gli vale un posto nella top 11, soprattutto si è tolto dal mercato, se mai ne era davvero entrato. "Già nei playoff avevo visto un Corazza diverso" sostiene Longo che, evidentemente, ha cercato conferme nelle prime gare e le ha trovate.

All'attaccante interessa poco che il suo nome, nelle settimane, sia stato accostato a formazioni di alta C alla ricerca di uno specialista di promozioni. "Il mercato è una componente del mestiere di calciatore: voci tante, verità qualche volta, non mi ha mai disturbato che si parlasse di me. Io mi concentro sugli obiettivi veri: voglio, vorrei, giocarmi questa B, che ho contributo a conquistare, e vorrei farlo in maglia grigia". La società ha affrontato l'argomento? "Per ora no, e io devo solo pensare ad allenarmi al massimo, smaltire bene i carichi, essere a disposizione di chi poi fa le scelte per il campo. Sto bene, la condizione è ancora migliorabile, da gennaio però mi sono sentito sempre più coinvolto".

"Mancano i punti di Benevento"

Tutto perfetto? "No, perché manca almeno un punto a Benevento. Ringrazio per i complimenti che ho ricevuto per i tre gol, ma sarebbe stato meglio muovere la classifica, come credo che l'Alessandria avrebbe meritato di fare. Però torniamo da questa prima gara consapevoli che possiamo stare in questa categoria e che, però, dobbiamo metterci in testa che neppure per un attimo dobbiamo allentare l'attenzione e la pressione".

L'intesa con Palombi e Marconi? "Stiamo lavorando molto su questo. Anche se il meglio è sempre giocare insieme".

L'intervista completa sul Piccolo in edicola