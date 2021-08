Cuspo Rugby: accordo tra CUS per il rugby giovanile

SPORT - Si stringe ancora di più la collaborazione sulla palla ovale tra il CUSPO e il CUS Torino, grazie ad una nuova forma di partnership introdotta recentemente dalla Federazione Italiana Rugby. Per i ragazzi Under 19 del CUSPO Rugby sarà avviata una forma di tutorato che porterà i nostri atleti – per la prossima stagione sportiva – ad allenarsi anche con i pari categoria torinesi. Inoltre avranno la possibilità di giocare tra le fila del CUS Torino in partite ufficiali di categoria e successivamente anche di entrare a far parte della rosa di prima squadra degli Aironi.



Questo nuovo accordo offre dunque ampie prospettive di crescita individuale, visibilità ed esperienza ad alti livelli per ognuno dei ragazzi che sicuramente vorrà ben sfruttare la nuova opportunità. Salvatore Fusco, Direttore Sportivo della Sezione Rugby CUS Torino ci crede molto: "Una collaborazione spontanea tra Società che mettono al centro del loro progetto la formazione dei ragazzi e dei tecnici. L'intesa nasce dalla necessità di ridare dignità a tutto il movimento rugbistico, tra i più colpiti dall'ondata pandemica.



Solo attraverso le collaborazioni riusciremo a velocizzare il processo di riqualificazione. Sarà una grande opportunità per gli atleti e per gli allenatori che potranno lavorare e confrontarsi con realtà diverse. Sono certo della buona riuscita di questa esperienza, la crescita di ognuno di noi non può prescindere dal confronto". A focalizzarsi sull'obiettivo della formazione e della crescita sportiva è Lucas D'Angelo, Direttore Tecnico della Sezione Rugby torinese: "Nell'ottica della crescita del rugby piemontese e delle sane collaborazioni tra club amici, nata dall'intesa tra i Presidenti, Dirigenti e Tecnici, i ragazzi dell' Under 19 del CUSPO insieme al loro Tecnico Luigi Castucci si alleneranno e giocheranno insieme ai ragazzi del CUS Torino. Ci auspichiamo possa essere una vetrina per le Società vicine, in merito a possibili collaborazioni future".

Il progetto 'giovani' proseguirà parallelamente con tutte le altre 'Under', dai 4 anni in su. Nicolas Epifani, Responsabile dei Black Herons: "Sono molto contento dell'accordo stipulato. Le due sedi non sono vicinissime , ma qualitativamente è la migliore che potevamo avere, sotto l'aspetto della della proposta tecnica e formativa. I nostri ragazzi potranno mostrare le loro ottime qualità all'interno di una squadra che negli ultimi anni si è dimostrata di valore".

Sarà sicuramente una bella esperienza anche per il coach Luigi Castucci, il quale verrà inserito nello staff tecnico dell'Under 19 e pertanto avrà anche lui una bella opportunità di crescita, potendosi confrontare con un gruppi di allenatori di prim'ordine.

È il Segretario Generale del CUSPO, Alessio Giacomini, a sottolineare come la Società punti al bene dei propri atleti e ad un miglioramento dello sport diffuso: "Prosegue il progetto di collaborazione tra i nostri Centri Universitari Sportivi piemontesi all'insegna della crescita dei nostri ragazzi e dei nostri tecnici. Dopo un anno di attività "a ranghi ridotti" finalmente possiamo offrire ai nostri giocatori l'opportunità di gareggiare ad alto livello con un partner di spessore nel panorama rugbistico regionale. In questo momento storico, per il nostro sport, diventa sempre più importante creare sinergie volte allo sviluppo dei club. L'opportunità creata con il CUS Torino delinea una forte volontà di continuare a programmare la nostra attività sia a livello territoriale sia continuando la partnership tra CUS"