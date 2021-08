"Alessandria darà credibilità e spettacolo alla B"

ALESSANDRIA - A poche ore dall'inizio del 90° campionato di serie Bkt, Mauro Balata, presidente della seconda lega nazionale del calcio italiano, ha risposto all'invito che Il Piccolo gli ha rivolto, di commentare la partenza e il ritorno dell'Alessandria, parlando anche delle novità e dell'identità della B. Il fischio d'inizio sarà oggi, venerdì, alle 20.30, con Frosinone - Parma: Balata taglierà il nastro tricolore e sarà il debutto anche della goal line technology e del Var su tutti i campi.

"E' con grande piacere che accetto l’invito del Piccolo al fine di augurare a tutti voi, lettori, tifosi, addetti ai lavori dell’Alessandria un buon campionato di Serie BKT. Per la vostra città è stata una lunga attesa, durata 46 anni, e anche per questo la voglia di iniziare questa nuova affascinante avventura genera grande gioia e delle motivazioni davvero formidabili, direi straordinarie.

La B è un torneo giovane, innovativo, combattuto e di qualità, con alcuni valori fondanti che contraddistinguono quello che abbiamo non a caso chiamato il Campionato degli Italiani. Qui da noi i giovani diventano campioni sul campo, frequentando la migliore università del calcio italiano e una delle più qualificate d’Europa.

La serie B è il set storico dei talenti,con numeri incredibili tra i convocati delle nostre società nelle Nazionali giovanili che poi si affermano anche nei grandissimi club e formano l’ossatura della Nazionale maggiore.

Il legame con la gente

Ma il nostro è il Campionato degli Italiani anche perché il legame che unisce la società e la propria gente va oltre al giorno della gara e alla dinamica sportiva, diventando punto di riferimento sociale, economico e volano di crescita, di ricchezza e di riconoscibilità per tutto il territorio.

Alessandria non fa eccezione, anzi. Ho avuto modo in questi mesi di conoscere una proprietà seria, determinata, con obiettivi importanti e chiari, che mi ha trasmesso la passione di una città per la squadra. Ho avuto anche modo di conoscere molti addetti ai lavori, giornalisti, che qualificano e confermano la notorietà di un luogo colto, serio e laborioso.

Per questo e per tanti altri motivi sono lieto che l’Alessandria sia una realtà della Serie BKT, nella certezza che questa storica società fornirà un grande contributo per aumentare la credibilità e la spettacolarità del nostro torneo".

A tutti un augurio di buon campionato.