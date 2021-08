Grigi, il giorno di Palombi

ALESSANDRIA - Oggi è il giorno di Simone Palombi. Con una accelerazione negli ultimi giorni, l'Alessandria ha raggiunto l'accordo con la Lazio, che ha il giocatore sotto contratto, e con l'attaccante classe 1996, di Tivoli, cresciuto nel settore giovanile della società della capitale.

Nell'ultima stagione Palombi era a Pisa, compagno di squadra di Michele Marconi, 35 presenze e cinque reti. Nei tre anni con la Primavera della Lazio (era nella squadra battuta in finale per lo scudetto, ai rigori, dal Toro di Moreno Longo, nel 2015) 58 gol in quasi 100 gare. Con la prima squadra laziale 3 gare, di cui due in Europa League, poi solo B alla Salernitana (14 presenze 1 rete), Ternana (30 gare e 9 gol), Lecce (30 matvh, 9 gol) e Cremonese (36 e 8 reti).

Punta centrale, piede destro, è stato utilizzato spesso anche più largo in un tridente.