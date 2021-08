San Michele: il furto in chiesa delle offerte e dei portacandele

ALESSANDRIA - Una figura longilinea entra in chiesa, si sposta sulla destra e ruba un portacandele elettrico. Questo documenta l'impianto di sorveglianza della parrocchia di San Michele. Un filmato che ora servirà agli inquirenti per svolgere le indagini e svelare l'identità dell'autore del furto. Il parroco don Ivo Piccinini dice: "Nel pomeriggio di Ferragosto di portacandele ne hanno rubati tre. Contengono le offerte dei fedeli che in una settimana non ammontano a più di 50 euro"