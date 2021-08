Da Alessandria a Lavagna a piedi. Per i Grigi in B

ALESSANDRIA - Per anni è rimasto un desiderio, una sfida da affrontarere che, però, era rimasta sulla carta, un bel pensiero, ma serviva qualcosa di particolare. Ci voleva uno stimolo speciale, un evento straordinario, la molla per mettere in strada Fabio Bagnarino, grande tifoso dell'Alessandria. La promozione conquistata il 17 giugno ha trasformato i buoni propositi in realtà, per mettere energia nelle gambe e determinazione nella testa, oltre al grande cuore.

Perché i Grigi in B giustificano tutto e sono la ragione anche per camminare, da solo, da Alessandria a Lavagna, da casa fino alla località delle vacanze, dove lo aspettano la moglie Barbara e la piccola Emma.

Oggi, poco dopo le 3, Bagnarino ha iniziato il suo cammino: intorno alle 7.50 era a Francavilla, poi Gavi, cercando di approfittare anche delle ore in cui la temperatura è, almeno, sostenibile e il caldo sopportabile, per raggiungere poi un tratto un po' più ombreggiato.

Fabio farà una piccola sosta notturna, anche per rifocillarsi, e nelle prime ore di domani inizierà l'ultimo pezzo, atteso nel pomeriggio. Ci sarà il tempo per raccontare e poi prepararsi alla partita con la Sampdoria di lunedì, alle 21, quando Fabio, Barbara ed Emma saranno a Marassi per i Grigi in Coppa.