Marconi, prima gara in grigio

ALESSANDRIA - Al lavoro da oggi, in cinque giorni l'Alessandria respirerà aria di serie A. Già domani al Gewiss Stadium di Bergamo, contro l'Atalanta di Gasperini, che avrà a disposizione anche Malinovskyi, ma non ancora Hateboer, che ha lavorato a parte anche ieri.

Fischio d'inizio alla 17 (niente diretta Skysport, programmazione cambiata), Moreno Longo aggiungerà minuti in più a chi ha giocato meno in Coppa Italia. Da valutare il recupero degli acciaccati, perché l'obiettivo è la sfida di lunedì, alle 21, al 'Luigi Ferraris' contro la Sampdoria (diretta su Italia1)e poi il debutto a Benevento, il 22 alle 20.30

Tocca a Ba e Marconi

Probabile Russo titolare tra i pali, Mantovani e Benedetti dall'inizio, in mezzo ancora Casarini. Marconi e Ba sono a disposizione e giocheranno almeno un tempo. Ancora fermi, ma in ripresa, Di Gennaro, Lunetta e Bruccini, che lavorano per la Coppa e non saranno ancora schierati

Contro la Sampdoria la prevendita continua, su ticketone, fino al giorno della gara: per i sostenitori alessandrini possibile solo l'accesso al settore ospiti, 20 euro, stapando il biglietto, e muniti di green pass (o tampone entro le 48 ore o certificazione di guarigione dal covid)

Per il mercato non ha fondamento l'uscita di Cosenza verso la Fermana: il difensore, come altri compagni, vuole provare a giocarsi le sue carte nella B conquistata. Mentre per il centrocampo l'Alessandria insiste per Marco Armellino, dal Monza.