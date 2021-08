A Bergamo l'Alessandria su Sky

ALESSANDRIA - C'è anche Atalanta - Alessandria, che si giocherà domani, alle 17, al Gewiss Stadium di Bergamo, fra le amichevoli trasmesse da SkySport. Più nel dettaglio si potrà vedere su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita e anche postgara. Per gli abbonati con il servizio Sky Go la possibilità di seguire il confronto anche su dispositivi mobili, tablet e smartphone.

Sarà un 'assaggio' di quanto accadrà in campionato, a partire dal 22, con Benevento - Alessandria, mentre Sampdoria - Alessandria, 32esimi di finale di Coppa Italia, sarà su Italia 1, lunedì 16 alle 21

Per Bergamo, i tifosi grigi saranno solo nel settore ospiti: 5 euro il biglietto, acquistabile online sul sito https://atalanta.vivaticket.it e da stampare All'ingresso sarà richiesto il Green Pass: chi ne sarà sprovvisto non potrà entrare.

Cosenza, niente Fermana

Mercato sempre in movimento, ma Ciccio Cosenza non ha le valigie pronte (almeno per ora) e, soprattutto, la Fermana non è una destinazione presa in considerazione dal giocatore o che si è fatta avanti con il club.