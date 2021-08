Alessandria, debutto in Coppa

PADOVA - Terzo atto, il primo ufficiale per Alessandria e Padova. In palio la qualificazione ai 32esimi di finale della Coppa Italia: sfida secca,molti i protagonisti della finale playoff. Pochi volti nuovi nei due undici titolari, solo Beghetto in maglia grigia, Settembrini e Kirwan nel Padova. Longo opta per il 3-4-1-2, con Eusepi dall'inizio in attacco insieme ad Arrighini e Chiarello alle loro spalle. In difesa al posto di Di Gennaro, a riposo precauzionale, c'è Cosenza

PADOVA - ALESSANDRIA

Marcatori

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Due occasioni per i Grigi, con una super parata di Vannucchi sulla conclusione di Mustacchio. Alessandria che,, dal 28', è in superiorità numerica per il doppio giallo a Chiricò. Ultimo quarto d'ora aggressivo dei Grigi.

47' Colpo di testa di Eusepi tra le braccia di Vannucchi

45' Tre minuti di recupero

41' Alessandria vicina al vantaggio: cross di Parodui da sinistra, girata di Mustacchio, grande parata di Vannucchi con l'aiuto della traversa

38' Sugli sviluppi del primo angolo, palla a destra per Arrighini e conclusione sul fondo, ma l'attaccante è in posizione di fuorigioco.

30' Il Padova passa al 4-4-1, con Nicastro unico terminale, Jelenic a destra e Settembrini a sinistra

28' Padova in dieci: secondo giallo a Chiricò, per intervento su Parodi

27' Palla rubata dall'Alessandria, Giorno apre per Chiarello, conclusione debole

23' Cooling break

19' Conclusione di Kirwan dai 20 metri, Pisseri blocca senza problemi

14' Ammonito Chiricò per simulazione

13' Occasione gol per L'Alessandria: Chiarello per Giorno in area, girata da buona posizione, sul fondo

7' Primno angolo, per il Padova. Senza esito. E Jelenic manda per le terre Parodi: l'arbitro redarguisce l'attaccante biancoscudato

4' Fimisce a terra in area Mustacchio. Gioco fermo, il pubblico di Padova 'becca' Cosenza che protesta con l'arbitro

Le formazioni

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Vasic, Valentini, Pelagatti, Kirwan; Settembrini, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Nicastro, Jelenic. A disp.: Burigana, Fortin, Ilie, Buglio, Moro, Bifulco, Biasci, Andelnikov, Piovanello, Paponi. All.: Pavanel

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Parodi; Mustacchio, Casarini, Giorno, Beghetto; Chiarello; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Corazza, Orlando, Speranza, Pierozzi, Mora, mantovani, Kolaj. All.: Longo

ARBITRO: Minelli di Varese

ASSISTENTI: Ceccon di Lovere e Trinchieri di Milano, quarto ufficiale Kumara di Verona

NOTE: Serata calda, terreno in discrete condizioni.Spettatori: 350 circa. Espulso Chiricò al 28' pt somma di ammonizioni. Ammoniti: Chiricò per simulazione, Cosenza per gioco falloso. Angoli: 2-1 per il Padova Recupero: pt 3', st