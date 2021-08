Il Coni cancella la squalifica: Marconi può tornare in campo

ALESSANDRIA - Michele Marconi può tornare subito in campo. Lo ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni, che ha accolto il ricorso dell'attaccante contro la squalifica di dieci giornate, da scontare in gare ufficiali della Figc, comminata dalla Corte federale d'appello, l'11 maggio, dopo l'asosluzione in primo grado per il 'caso Obi' (espressioni a contenuto razzista).

Oggi il Collegio di garanzia, presidente Mario Sanino e relatore Giuseppe Andreotta, ultimo grado della giustizia sportiva, ha annullato la pronuncia di secondo grado, cancellando così interamente il provvedimento. Il giocatore aveva scontato due turni nell'ultimo campionato: ora è immediatamente a disposizione di Moreno Longo e dell'Alessandria, con cui ha firmato ieri un contratto biennale.